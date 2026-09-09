दौड़ते या खेलते वक्त घुटने में चोट का खतरा, मेयो क्लिनिक ने बताया ऐसे पहचानें ACL Injury के लक्षण

दौड़ते या खेलते वक्त घुटने में चोट ज्यादा क्यों लगती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
ACL Injury Cause: क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलना हो या सुबह-सुबह रनिंग करना फिट रहने के लिए ये गतिविधियां बेहद जरूरी हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अचानक तेजी से दौड़ते समय मुड़ना, ऊंची छलांग लगाकर नीचे आना या अचानक रुकना आपके घुटनों पर कितना दबाव डालता है? खेल-कूद या वर्कआउट के दौरान घुटने में गंभीर चोट लगने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। अक्सर खिलाड़ी या आम लोग घुटने में तेज दर्द होने पर इसे मोच मानकर टाल देते हैं, जबकि असलियत में यह ACL Injury (एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी) हो सकती है। ACL इंजरी घुटने के सबसे खतरनाक खिंचाव या टूट-फूट में से एक है। आइए जानते हैं इसे आसानी से कैसे पहचानें और इससे बचने के क्या तरीके हैं।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, हमारे घुटने के बीच में मजबूत ऊतकों (Tissues) का एक मुख्य लिगामेंट होता है, जिसे ACL (Anterior Cruciate Ligament) कहते हैं। इसका मुख्य काम जांघ की हड्डी (Thighbone) को पिंडली की हड्डी (Shinbone) से जोड़कर रखना और घुटने को स्थिरता (Stability) देना है। जब घुटने पर जरूरत से ज्यादा मरोड़ या दबाव पड़ता है, तो यह लिगामेंट खिंच जाता है या बीच में से फट जाता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब भी घुटने के अंदर ACL टूटता है, तो शरीर तुरंत कुछ साफ संकेत देता है। अगर आपको खेल या दौड़ के दौरान नीचे दिए गए लक्षण महसूस हों, तो सावधान हो जाएं;
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर घुटने में चोट लग जाए और ACL इंजरी का शक हो, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले R.I.C.E. फॉर्मूला अपनाएं;
घुटने की चोट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको घुटने में लचक, तेज दर्द या चलने में असमर्थता महसूस हो रही है, तो तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक (हड्डी रोग विशेषज्ञ) से संपर्क करें। डॉक्टर आमतौर पर इसकी पुष्टि के लिए एक्स-रे या MRI (एमआरआई) की सलाह देते हैं। समय पर सही इलाज (फिजियोथेरेपी या जरूरत पड़ने पर सर्जरी) से खिलाड़ी और आम लोग दोबारा अपनी पुरानी रफ्तार और खेल में पूरी तरह वापस लौट सकते हैं।
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