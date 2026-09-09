दौड़ते या खेलते वक्त घुटने में चोट का खतरा, मेयो क्लिनिक ने बताया ऐसे पहचानें ACL Injury के लक्षण

ACL Injury Cause: क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलना हो या सुबह-सुबह रनिंग करना फिट रहने के लिए ये गतिविधियां बेहद जरूरी हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अचानक तेजी से दौड़ते समय मुड़ना, ऊंची छलांग लगाकर नीचे आना या अचानक रुकना आपके घुटनों पर कितना दबाव डालता है? खेल-कूद या वर्कआउट के दौरान घुटने में गंभीर चोट लगने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। अक्सर खिलाड़ी या आम लोग घुटने में तेज दर्द होने पर इसे मोच मानकर टाल देते हैं, जबकि असलियत में यह ACL Injury (एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी) हो सकती है। ACL इंजरी घुटने के सबसे खतरनाक खिंचाव या टूट-फूट में से एक है। आइए जानते हैं इसे आसानी से कैसे पहचानें और इससे बचने के क्या तरीके हैं।