Plantar Warts: चलते समय तलवों में दर्द और त्वचा पर उभरी गांठ, जानें प्लांटर वार्ट्स के लक्षण

Plantar Warts Symptoms: क्या आपके पैर के तलवे में कोई सख्त गांठ या उभरा हुआ हिस्सा बन गया है, जिस पर वजन पड़ते ही तीखा दर्द होता है? अमूमन लोग इसे सामान्य गट्टा (Callus) समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर घर में ही ब्लेड-नेल कटर से काटने की भूल कर बैठते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो रुक जाइए। यह साधारण त्वचा की समस्या नहीं, बल्कि प्लांटर वार्ट्स (Plantar Warts) यानी पैर के तलवों के मस्से हो सकते हैं। प्लांटर वार्ट्स पैर के निचले हिस्से, खासकर एड़ी या पंजों (Balls of the feet) पर होते हैं। जब हम चलते हैं, तो शरीर का पूरा वजन इन्हीं हिस्सों पर पड़ता है, जिससे ये मस्से बाहर निकलने के बजाय अंदर की ओर धंसने लगते हैं। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है।