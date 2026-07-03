हाथों पर दिख रहे हैं छोटे-छोटे उभरे दाने? ये हो सकते हैं Common Warts, मेयो क्लिनिक से जानिए इसके कारण और बचाव

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, मस्से जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन इलाज से इन्हें दूर किया जा सकता है। कॉमन वार्ट्स त्वचा पर होने वाले छोटे-छोटे उभार होते हैं, जो छूने में खुरदरे लगते हैं। ये ज्यादातर हमारे हाथों, उंगलियों या कोहनी पर दिखाई देते हैं। कभी-कभी इनके अंदर काले-काले छोटे बिंदु भी दिखते हैं, जो असल में खून की छोटी नसें होती हैं। अच्छी बात यह है कि ये कैंसर वाले नहीं होते और इनसे शरीर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं।