हाथों पर दिख रहे हैं छोटे-छोटे उभरे दाने? ये हो सकते हैं Common Warts, मेयो क्लिनिक से जानिए इसके कारण और बचाव

मस्से जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन कई इलाज से इन्हें दूर किया जा सकता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- gemini)
Common Warts Symptoms: कई बार हमारे हाथों, उंगलियों या नाखूनों के आस-पास छोटे-छोटे, खुरदरे और उभरे हुए दाने निकल आते हैं। लोग अक्सर इन्हें सामान्य स्किन एलर्जी समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन मेयो क्लिनिक के मुताबिक, ये Common Warts (कॉमन वार्ट्स) हो सकते हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में मस्से कहते हैं। ये देखने में भले ही अजीब लगते हैं, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं होती। आइए, बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि ये क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, मस्से जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन इलाज से इन्हें दूर किया जा सकता है। कॉमन वार्ट्स त्वचा पर होने वाले छोटे-छोटे उभार होते हैं, जो छूने में खुरदरे लगते हैं। ये ज्यादातर हमारे हाथों, उंगलियों या कोहनी पर दिखाई देते हैं। कभी-कभी इनके अंदर काले-काले छोटे बिंदु भी दिखते हैं, जो असल में खून की छोटी नसें होती हैं। अच्छी बात यह है कि ये कैंसर वाले नहीं होते और इनसे शरीर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं।
इसका सबसे मुख्य कारण एक वायरस है, जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV)। जब यह वायरस हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, तो यह स्किन की ऊपरी परत में प्रोटीन (कैरैटिन) को तेजी से बढ़ाने लगता है, जिससे वहां की त्वचा सख्त होकर उभर जाती है। यह वायरस त्वचा में छोटे-मोटे कट, छिलने या नाखून चबाने की वजह से बनी दरारों के जरिए शरीर के अंदर आसानी से घुस जाता है।
अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के मस्से को छूते हैं जिसे यह समस्या है, तो यह आपको भी हो सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति का तौलिया, रेजर या नेल कटर इस्तेमाल करने से भी यह वायरस फैल जाता है। अगर आप अपने हाथ के मस्से को बार-बार छूते हैं और फिर शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर हाथ लगाते हैं, तो यह वहां भी निकल सकता है।
वैसे तो ये मस्से समय के साथ अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर इन दानों में दर्द होने लगे, इनका रंग बदलने लगे, इनसे खून आए, या घरेलू उपायों के बाद भी ये लगातार बढ़ते जाएं, तो त्वचा के डॉक्टर (Dermatologist) को जरूर दिखाना चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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