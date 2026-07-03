रातभर कुछ नहीं खाया, फिर भी सुबह हाई निकली ब्लड शुगर? मेयो क्लिनिक से जानें क्या होता है Dawn Phenomenon

सोकर उठने से कुछ घंटे पहले हमारा शरीर नींद से जागने के लिए पूरी तरह एक्टिव होने लगता है। इस समय शरीर में कुछ हार्मोन्स (जैसे कोर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन) तेजी से निकलने लगते हैं। ये हार्मोन्स शरीर को जगाने का काम करते हैं। ये हार्मोन्स लिवर को इशारा करते हैं कि वह शरीर को ताकत देने के लिए खून में ग्लूकोज (शुगर) छोड़े। डायबिटीज के मरीजों का शरीर इस एक्स्ट्रा शुगर को पचाने के लिए जरूरी इंसुलिन नहीं बना पाता या उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए सुबह-सुबह बिना कुछ खाए भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलता है।