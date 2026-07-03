3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

गले के संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद बुखार और जोड़ों में दर्द? ICMR से जानिए Acute Rheumatic Fever के संकेत

Rheumatic Heart Disease: गले के संक्रमण के 2-4 हफ्ते बाद बुखार और जोड़ों में दर्द एक्यूट रूमैटिक फीवर का संकेत हो सकता है। जानिए इसके लक्षण, कारण, इलाज और बचाव।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jul 03, 2026

Acute Rheumatic Fever Symptoms Rheumatic Fever in Hindi

गले के इंफेक्शन के कुछ हफ्तों बाद जोड़ों में दर्द और बुखार (photo- freepik)

Acute Rheumatic Fever Symptoms: बच्चों या किशोरों में गले का संक्रमण (स्ट्रेप थ्रोट) होना आम बात है। ज्यादातर मामलों में सही इलाज के बाद यह ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर बैक्टीरियल गले के संक्रमण का समय पर इलाज न हो, तो कुछ हफ्तों बाद शरीर में ऐसी समस्या शुरू हो सकती है जो सिर्फ गले तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिल, जोड़ों, त्वचा और यहां तक कि मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति को एक्यूट रूमैटिक फीवर (ARF) कहा जाता है।

ICMR (Indian Council of Medical Research) और Cleveland Clinic के अनुसार, यह बीमारी सीधे बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, बल्कि संक्रमण के बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) की असामान्य प्रतिक्रिया के कारण विकसित होती है।

एक्यूट रूमैटिक फीवर क्या है?

NCBI Bookshelf (StatPearls) के अनुसार, एक्यूट रूमैटिक फीवर एक सूजन (Inflammatory Disease) है, जो आमतौर पर ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होने वाले गले के संक्रमण के 2 से 4 सप्ताह बाद विकसित हो सकती है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही ऊतकों पर हमला करने लगती है। इसका असर सबसे ज्यादा दिल, जोड़ों, त्वचा और तंत्रिका तंत्र पर पड़ सकता है।

  1. गले के संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद बुखार

अगर कुछ सप्ताह पहले गले में तेज दर्द या संक्रमण हुआ था और अब अचानक बुखार आने लगा है, तो इसे सामान्य वायरल बुखार मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ICMR के अनुसार, बुखार एक्यूट रूमैटिक फीवर के शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकता है।

  1. जोड़ों में दर्द जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए

एक्यूट रूमैटिक फीवर का सबसे आम लक्षण माइग्रेटरी आर्थराइटिस है। यानी आज घुटने में दर्द हो सकता है और अगले दिन टखने या कोहनी में। दर्द के साथ सूजन, लालिमा और चलने-फिरने में परेशानी भी हो सकती है। Cleveland Clinic के अनुसार, यह लक्षण अक्सर बड़े जोड़ों (घुटने, टखने, कोहनी, कलाई) में दिखाई देता है।

  1. दिल पर भी पड़ सकता है असर

इस बीमारी की सबसे गंभीर जटिलताओं में से एक है कार्डाइटिस, यानी दिल में सूजन। NCBI Bookshelf बताता है कि यदि समय पर इलाज न मिले, तो कुछ मरीजों में दिल के वाल्व प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आगे चलकर रूमैटिक हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ सकता है।

  1. शरीर पर लाल दाने दिखाई देना

कुछ मरीजों की त्वचा पर हल्के गुलाबी या लाल रंग के गोलाकार दाने (Rash) दिखाई दे सकते हैं। हालांकि यह लक्षण हर मरीज में नहीं होता, लेकिन यह एक्यूट रूमैटिक फीवर का एक पहचाना हुआ संकेत है।

  1. हाथ-पैर की अनियंत्रित हरकतें

कुछ बच्चों में संक्रमण के कुछ समय बाद हाथ, पैर या चेहरे की मांसपेशियों में अनियंत्रित हरकतें शुरू हो सकती हैं। इसे Sydenham Chorea कहा जाता है। ICMR के अनुसार, यह एक्यूट रूमैटिक फीवर की एक न्यूरोलॉजिकल जटिलता है।

किन बच्चों में ज्यादा खतरा होता है?

Cleveland Clinic के अनुसार, एक्यूट रूमैटिक फीवर का खतरा सबसे ज्यादा 5 से 15 साल के बच्चों में देखा जाता है।जो बच्चे बार-बार स्ट्रेप थ्रोट से संक्रमित होते हैं या जिनका संक्रमण समय पर ठीक नहीं होता, उनमें जोखिम बढ़ सकता है।

डॉक्टर इसकी पहचान कैसे करते हैं?

एक्यूट रूमैटिक फीवर का कोई एक टेस्ट नहीं होता। डॉक्टर मरीज के लक्षण, हाल में हुए गले के संक्रमण की जानकारी और कुछ जांचों के आधार पर बीमारी की पुष्टि करते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं-

  • ब्लड टेस्ट
  • गले के संक्रमण से जुड़े टेस्ट
  • ECG
  • इकोकार्डियोग्राफी
  • सूजन से जुड़े ब्लड मार्कर

इलाज का तरीका और उद्देश्य

NCBI और ICMR के मुताबिक, इस बीमारी के इलाज का मुख्य लक्ष्य शरीर से संक्रमण को पूरी तरह खत्म करना, अंदरूनी सूजन को कम करना और दिल को किसी भी बड़े नुकसान से बचाना होता है। इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स आमतौर पर एंटीबायोटिक और सूजन कम करने वाली दवाएं देते हैं। इसके साथ ही मरीज को पूरा आराम करने की सलाह दी जाती है, और कुछ गंभीर मामलों में लंबे समय तक पेनिसिलिन प्रोफिलैक्सिस (Penicillin Prophylaxis) की जरूरत भी पड़ सकती है।

लक्षण दिखने पर तुरंत लें डॉक्टरी सलाह

अगर किसी को गले का संक्रमण हुआ है, तो उसके 2 से 4 हफ्ते बाद सेहत पर खास नजर रखनी चाहिए। यदि इस दौरान मरीज को लगातार बुखार रहे, जोड़ों में दर्द या सूजन हो, सांस फूले, सीने में दर्द या तेज धड़कन महसूस हो, तो इसे हल्के में न लें। इसके अलावा हाथ-पैरों का अनियंत्रित हिलना या शरीर पर लाल दाने दिखना भी खतरे के संकेत हैं। ऐसे लक्षण उभरते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है।

बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है

ICMR का साफ कहना है कि एक्यूट रूमेटिक फीवर (Acute Rheumatic Fever) जैसी गंभीर स्थिति से बचने का सबसे पक्का तरीका सतर्कता है। जब भी ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल यानी गले का संक्रमण हो, तो सही समय पर उसकी पहचान कर तुरंत पूरा इलाज शुरू करें। सबसे जरूरी बात यह है कि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का जो भी कोर्स तय किया है, उसे बीच में अधूरा न छोड़ें और हमेशा पूरा करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

बार-बार पेशाब और बहुत ज्यादा प्यास? किडनी की बीमारी का हो सकता है संकेत, NCBI से जानिए Fanconi Syndrome के बारे में

ये भी पढ़ें
Fanconi Syndrome Kidney Disease Kidney Health Frequent Urination

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Jul 2026 02:25 pm

Hindi News / Health / गले के संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद बुखार और जोड़ों में दर्द? ICMR से जानिए Acute Rheumatic Fever के संकेत

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

रातभर कुछ नहीं खाया, फिर भी सुबह हाई निकली ब्लड शुगर? मेयो क्लिनिक से जानें क्या होता है Dawn Phenomenon

What is dawn phenomenon,High morning blood sugar causes,Diabetes dawn effect,
स्वास्थ्य

हाथों पर दिख रहे हैं छोटे-छोटे उभरे दाने? ये हो सकते हैं Common Warts, मेयो क्लिनिक से जानिए इसके कारण और बचाव

Common warts symptoms,Causes of warts on hands,Human papillomavirus skin signs,
स्वास्थ्य

हार्ट अटैक के बाद हर मिनट क्यों होता है कीमती? Mayo Clinic से जानिए Cardiogenic Shock के शुरुआती संकेत

heart-attack-complications-hindi cardiogenic-shock-signs cardiogenic-shock-causes
स्वास्थ्य

खाते समय बार-बार गले में अटकता है खाना? Achalasia हो सकता है, Cleveland Clinic से जानें इसके शुरुआती लक्षण

Achalasia symptoms and causes,Difficulty swallowing food,Esophagus disorders signs,
स्वास्थ्य

बार-बार पेशाब और बहुत ज्यादा प्यास? किडनी की बीमारी का हो सकता है संकेत, NCBI से जानिए Fanconi Syndrome के बारे में

Fanconi Syndrome Kidney Disease Kidney Health Frequent Urination
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.