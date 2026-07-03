गले के संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद बुखार और जोड़ों में दर्द? ICMR से जानिए Acute Rheumatic Fever के संकेत

Acute Rheumatic Fever Symptoms: बच्चों या किशोरों में गले का संक्रमण (स्ट्रेप थ्रोट) होना आम बात है। ज्यादातर मामलों में सही इलाज के बाद यह ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर बैक्टीरियल गले के संक्रमण का समय पर इलाज न हो, तो कुछ हफ्तों बाद शरीर में ऐसी समस्या शुरू हो सकती है जो सिर्फ गले तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिल, जोड़ों, त्वचा और यहां तक कि मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति को एक्यूट रूमैटिक फीवर (ARF) कहा जाता है।