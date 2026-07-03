Referred Pain: शरीर के इन 7 हिस्सों का दर्द किसी दूसरे अंग की बीमारी का हो सकता है संकेत, NIH से जानिए इसके लक्षण

Referred Pain in Hindi: हममें से ज्यादातर लोग मानते हैं कि जिस जगह दर्द हो रहा है, समस्या भी वहीं होगी। लेकिन मेडिकल साइंस बताती है कि हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार शरीर का कोई अंग बीमार होता है, लेकिन दर्द किसी दूसरी जगह महसूस होता है। इसे रेफर्ड पेन (Referred Pain) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हार्ट की समस्या का दर्द केवल सीने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जबड़े, कंधे या हाथ तक भी जा सकता है।