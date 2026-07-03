Referred Pain: शरीर के इन 7 हिस्सों का दर्द किसी दूसरे अंग की बीमारी का हो सकता है संकेत, NIH से जानिए इसके लक्षण

शरीर के 7 दर्द जो किसी दूसरी बीमारी का संकेत हो सकते हैं (photo- freepik)
Referred Pain in Hindi: हममें से ज्यादातर लोग मानते हैं कि जिस जगह दर्द हो रहा है, समस्या भी वहीं होगी। लेकिन मेडिकल साइंस बताती है कि हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार शरीर का कोई अंग बीमार होता है, लेकिन दर्द किसी दूसरी जगह महसूस होता है। इसे रेफर्ड पेन (Referred Pain) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हार्ट की समस्या का दर्द केवल सीने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जबड़े, कंधे या हाथ तक भी जा सकता है।
Cleveland Clinic के अनुसार, रेफर्ड पेन (Referred Pain) तब होता है जब शरीर के अलग-अलग हिस्सों की नसें (Nerves) एक-दूसरे से जुड़े हुए सिग्नल मस्तिष्क तक भेजती हैं। ऐसे में दिमाग दर्द का स्रोत गलत जगह समझ सकता है। वहीं NIH में प्रकाशित एक रिव्यू बताती है कि यह दर्द कई बार असली बीमारी की पहचान को मुश्किल बना देता है।
अगर बिना किसी दांत की समस्या के अचानक जबड़े या दांत में दर्द शुरू हो जाए, खासकर सीने में भारीपन, पसीना या सांस फूलने के साथ, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों में हार्ट अटैक का दर्द जबड़े तक महसूस हो सकता है।
बाएं कंधे या हाथ में अचानक दर्द होना हमेशा मांसपेशियों की समस्या नहीं होता। यदि इसके साथ सीने में दबाव, बेचैनी या सांस लेने में तकलीफ हो, तो यह दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है और तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए।
दाएं कंधे में लगातार दर्द कभी-कभी Gallbladder (पित्ताशय) की समस्या से जुड़ा हो सकता है। खासकर यदि दर्द तैलीय भोजन के बाद बढ़ता हो और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में भी तकलीफ हो।
हर ऊपरी पीठ दर्द बैठने की गलत मुद्रा का नतीजा नहीं होता। कुछ मामलों में यह अग्न्याशय (Pancreas), पित्ताशय या अन्य पेट के अंगों की बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक रहने वाले या बार-बार लौटने वाले दर्द की जांच करानी चाहिए।
यदि कमर के एक तरफ तेज दर्द हो और वह पेट के निचले हिस्से या ग्रोइन तक फैल रहा हो, तो यह किडनी स्टोन या किडनी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे दर्द के साथ पेशाब में जलन, खून या मतली भी हो सकती है।
हर पेट दर्द पेट की बीमारी नहीं होता। कुछ स्थितियों में फेफड़ों, रीढ़ या अन्य अंगों की समस्या का दर्द भी पेट में महसूस हो सकता है। इसलिए दर्द के साथ आने वाले दूसरे लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है।
अगर गर्दन या कंधे में दर्द बिना किसी चोट के अचानक शुरू हो और उसके साथ चक्कर, सांस लेने में तकलीफ या सीने में दबाव भी हो, तो यह केवल मांसपेशियों का दर्द नहीं भी हो सकता। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए।
NIH में प्रकाशित रिव्यू के अनुसार, शरीर की कई नसें रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में एक ही रास्ते से सिग्नल भेजती हैं। इसी वजह से दिमाग कई बार दर्द की असली जगह पहचान नहीं पाता और दर्द किसी दूसरी जगह महसूस होने लगता है। इसे रेफर्ड पेन का प्रमुख कारण माना जाता है।
MedlinePlus के अनुसार, दर्द शरीर का एक चेतावनी संकेत है कि कहीं न कहीं कोई समस्या हो सकती है। इसलिए दर्द की जगह देखकर बीमारी का अनुमान लगाने के बजाय उसके कारण की सही जांच कराना ज्यादा जरूरी है। खासकर यदि दर्द बार-बार हो, बढ़ रहा हो या किसी अन्य गंभीर लक्षण के साथ हो।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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