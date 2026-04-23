5 सेकंड का ये मामूली टेस्ट बचा सकता है आपकी जान! डॉक्टर से जानें कैसे करें Schamroth Window Test

Schamroth Window Test: कभी-कभी हमारा शरीर बड़ी बीमारी आने से पहले छोटे-छोटे इशारे देता है। हम अक्सर नाखूनों में होने वाले बदलावों को मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यही बदलाव आपकी जान बचा सकते हैं। डॉ. कौस्तुभ बोंद्रे ने इंस्टाग्राम पर शामरोथ विंडो टेस्ट (Schamroth’s Window Test) के बारे में जानकारी साझा की है। यह टेस्ट महज 5 सेकंड में बता सकता है कि आपके शरीर के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं।