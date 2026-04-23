शौच करते समय फोन चलाने से बाहर आया मलाशय! डॉक्टर से जानें क्या होता है Rectal Prolapse

Rectal Prolapse: आजकल हम में से ज्यादातर लोगों की आदत है कि बिना फोन के टॉयलेट नहीं जाते। लेकिन चीन के रहने वाले एक व्यक्ति को अपनी इस छोटी-सी आदत की वजह से अस्पताल पहुंचना पड़ा। दरअसल, जब हम टॉयलेट सीट पर बैठकर घंटों रील देखते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो हमारे शरीर के निचले हिस्से पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। इसे मेडिकल भाषा में रेक्टल प्रोलैप्स कहा जाता है। यह एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें शरीर का अंदरूनी हिस्सा बाहर की तरफ लटक जाता है। आइए डॉक्टर क्रिस्टाबेल अकिनोला (फिजिशियन) से जानते हैं कि Rectal Prolapse क्या होता है।