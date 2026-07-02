बुखार के साथ ये 7 लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल जाएं, NLM से जानिए Septic Shock का खतरा

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या किसी अन्य संक्रमण के खिलाफ लड़ते समय शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगती है, तो पूरे शरीर में सूजन (Inflammation) फैल सकती है। इससे अंगों तक पर्याप्त खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अगर स्थिति और गंभीर हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर जाए और दवाओं के बावजूद सामान्य न हो, तो इसे सेप्टिक शॉक कहा जाता है। यह स्थिति दिल, किडनी, फेफड़े और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकती है।