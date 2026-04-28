कंधे का मामूली दर्द कहीं शुगर का इशारा तो नहीं? जानें क्या है ‘Diabetes Shoulder’ और इसके लक्षण

Diabetes Frozen Shoulder (photo- chatgtp)
Diabetes Frozen Shoulder: अगर आपको डायबिटीज है और हाल ही में कंधे में दर्द या जकड़न महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह एक आम लेकिन कम चर्चित समस्या हो सकती है, जिसे लोग “डायबिटीज शोल्डर” कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे फ्रोजन शोल्डर (Frozen Shoulder) कहा जाता है।
इस पर हुई एक स्टडी Journal of Diabetes Investigation में पब्लिश हुई, जिसमें पाया गया कि डायबिटीज वाले करीब 27.5% लोगों में कंधे की समस्या देखी गई, जबकि सामान्य लोगों में यह सिर्फ 5% के आसपास है।
इस स्थिति में कंधे का जोड़ धीरे-धीरे सख्त हो जाता है। आसपास की टिशू (connective tissue) मोटी और टाइट हो जाती हैं, जिससे हाथ ऊपर उठाना या घुमाना मुश्किल हो जाता है।
जब लंबे समय तक ब्लड शुगर हाई रहता है, तो शरीर में मौजूद कोलेजन (collagen) सख्त होने लगता है। इससे जोड़ों की लचक कम हो जाती है और कंधा जाम होने लगता है। इसके अलावा, सूजन (inflammation) और ब्लड सप्लाई कम होने से भी यह समस्या बढ़ सकती है।
शुरुआत में हल्का दर्द होता है, लेकिन धीरे-धीरे मूवमेंट कम होती जाती है।
पूरा प्रोसेस कई महीनों से लेकर 1-2 साल तक चल सकता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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