अनार के दानों में छिपा है दिल की बीमारियों का इलाज? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला Heart Attack को रोकने वाला ‘मैजिक कंपाउंड’

Pomegranate Heart Benefits: दिल की बीमारियों से बचने के लिए हम अक्सर हेल्दी डाइट की बात करते हैं, और अनार (Pomegranate) का नाम जरूर आता है। अब एक नई रिसर्च ने बताया है कि अनार का असली फायदा सीधे फल से नहीं, बल्कि हमारी आंत (gut) में बनने वाले एक खास कंपाउंड से मिलता है। यह स्टडी जर्नल Antioxidants में पब्लिश हुई है, जिसमें Cardiff University के वैज्ञानिकों ने यह अहम खोज की है।