45 डिग्री की गर्मी और मुंह के छालों का कहर! आजमाएं डॉक्टर के बताए ये 5 घरेलू नुस्खे

Mouth Ulcer In Summer (Image- gemini)
Mouth Ulcer In Summer: कल्पना कीजिए… बाहर सूरज आग उगल रहा है, तापमान 45 डिग्री के पार है और आपको जोरों की प्यास लगी है। आप फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं, लेकिन जैसे ही पहला घूंट लेते हैं, ऐसा लगता है मानो मुंह में किसी ने सौ सुइयां चुबा दी हों। वे पसंदीदा तीखे गोलगप्पे या मसालेदार सब्जी, जिसे देखकर कभी मुंह में पानी आता था, आज उसे देखते ही डर लगने लगा है।
यह सिर्फ एक मामूली छाला नहीं है, बल्कि आपके शरीर का एक अलार्म है। जब हमारा पेट अंदरूनी गर्मी को संभाल नहीं पाता, तो उसका असर हमारे मुंह में छालों के रूप में दिखाई देता है। अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह छोटी सी चुभन आपकी पूरी दिनचर्या और खाने का स्वाद बिगाड़ सकती है। आइए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा (आयुर्वेदिक विशेषज्ञ) से जानते हैं कि कैसे घरेलू नुस्खों से छालों को कम किया जा सकता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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