45 डिग्री की गर्मी और मुंह के छालों का कहर! आजमाएं डॉक्टर के बताए ये 5 घरेलू नुस्खे

यह सिर्फ एक मामूली छाला नहीं है, बल्कि आपके शरीर का एक अलार्म है। जब हमारा पेट अंदरूनी गर्मी को संभाल नहीं पाता, तो उसका असर हमारे मुंह में छालों के रूप में दिखाई देता है। अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह छोटी सी चुभन आपकी पूरी दिनचर्या और खाने का स्वाद बिगाड़ सकती है। आइए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा (आयुर्वेदिक विशेषज्ञ) से जानते हैं कि कैसे घरेलू नुस्खों से छालों को कम किया जा सकता है।