Blood Donation के बाद शरीर में क्या होता है? NHS और Red Cross से जानिए नया खून बनने में कितना समय लगता है

ब्रिटेन की NHS Blood and Transplant के अनुसार रक्तदान के बाद शरीर 24 से 48 घंटे के भीतर खोए हुए प्लाज्मा की काफी हद तक भरपाई कर लेता है। हालांकि खून सिर्फ प्लाज्मा से नहीं बना होता। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं (Red Blood Cells), सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स भी शामिल होते हैं। इन कोशिकाओं को पूरी तरह वापस बनने में ज्यादा समय लगता है। लाल रक्त कोशिकाओं की भरपाई होने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लग सकते हैं। यही वजह है कि रक्तदान के बीच एक निश्चित अंतराल रखा जाता है ताकि शरीर को रिकवरी का पूरा समय मिल सके।