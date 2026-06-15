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Heart Blockage के ये 7 शुरुआती संकेत अक्सर लोग गैस या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, Mayo Clinic से जानिए

क्या सीने में दबाव, सांस फूलना या लगातार थकान सिर्फ गैस या कमजोरी है? Mayo Clinic, AHA और NHS के अनुसार जानिए हार्ट ब्लॉकेज के 7 शुरुआती संकेत जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 15, 2026

Heart Disease Heart Disease Warning Signs

हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण महसूस करता व्यक्ति को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Heart Blockage Symptoms: सीने में हल्का दबाव महसूस होने पर बहुत से लोग यही सोचते हैं। कुछ लोग इसे थकान का असर मान लेते हैं, तो कुछ बढ़ती उम्र की सामान्य समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार शरीर दिल की धमनियों में बढ़ रही रुकावट यानी हार्ट ब्लॉकेज का संकेत दे रहा होता है।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA), Mayo Clinic और ब्रिटेन की NHS के अनुसार हार्ट ब्लॉकेज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज तब होती है, जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ जमा होने लगते हैं। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है, इसलिए शुरुआती संकेत भी अक्सर हल्के होते हैं और लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते।

सीने में दबाव या जकड़न महसूस होना

हार्ट ब्लॉकेज का सबसे आम संकेत सीने में दर्द नहीं, बल्कि दबाव, भारीपन या जकड़न जैसा एहसास भी हो सकता है। कई लोग इसे गैस, अपच या मांसपेशियों के दर्द से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं। यह परेशानी अक्सर चलने, सीढ़ियां चढ़ने या मेहनत वाले काम के दौरान बढ़ सकती है।

थोड़ी मेहनत में सांस फूलना

अगर पहले आसानी से होने वाले काम अब आपको थका रहे हैं या थोड़ी दूरी चलने पर सांस फूलने लगी है, तो इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। जब दिल तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता, तो शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।

असामान्य थकान

कुछ लोगों में हार्ट ब्लॉकेज का पहला संकेत सीने का दर्द नहीं, बल्कि लगातार रहने वाली थकान होती है। पूरी नींद लेने के बाद भी ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। महिलाओं में यह लक्षण अधिक देखा जाता है।

दर्द का कंधे, हाथ या जबड़े तक जाना

दिल से जुड़ा दर्द हमेशा सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता। Mayo Clinic के अनुसार यह दर्द बाएं हाथ, दोनों कंधों, गर्दन, पीठ या जबड़े तक भी फैल सकता है। यही वजह है कि कई लोग शुरुआत में इसे दांत, गर्दन या कंधे की समस्या समझ बैठते हैं।

चक्कर आना या हल्कापन महसूस होना

अगर अचानक कमजोरी, चक्कर या बेहोशी जैसा महसूस होने लगे, तो यह भी दिल से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब शरीर और दिमाग तक पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं पहुंच पा रहा हो।

मतली या अपच जैसा महसूस होना

दिल की बीमारी के कुछ मामलों में लोगों को पेट खराब, जी मिचलाना या अपच जैसी शिकायत भी हो सकती है। इसी कारण कई लोग हार्ट की समस्या को गैस समझने की गलती कर बैठते हैं।

ठंडा पसीना आना

बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक ठंडा पसीना आना भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। खासकर यदि यह सीने में दबाव, सांस फूलने या बेचैनी के साथ हो।

हर व्यक्ति में लक्षण एक जैसे नहीं होते

कुछ लोगों में वर्षों तक कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते। वहीं कुछ लोगों को शुरुआती चरण में ही सांस फूलना, थकान या सीने में दबाव जैसे संकेत महसूस होने लगते हैं। यही कारण है कि सिर्फ सीने में दर्द न होने का मतलब यह नहीं है कि दिल पूरी तरह स्वस्थ है।

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर सीने में बार-बार दबाव महसूस हो रहा है, थोड़ी मेहनत में सांस फूल रही है, दर्द हाथ या जबड़े तक फैल रहा है या अचानक ठंडा पसीना आने लगा है, तो जांच करवाना बेहतर रहता है। हार्ट ब्लॉकेज का समय पर पता चल जाए तो गंभीर जटिलताओं और हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

सिर्फ गैस समझकर नजरअंदाज न करें

दिल की बीमारी हमेशा अचानक हार्ट अटैक के रूप में सामने नहीं आती। कई बार शरीर महीनों पहले छोटे-छोटे संकेत देना शुरू कर देता है। समस्या यह है कि हम उन्हें गैस, कमजोरी या तनाव समझकर टाल देते हैं। अगर शरीर बार-बार एक जैसा संकेत दे रहा है, तो उसे सुनना जरूरी है। समय पर जांच कई बार बड़ी समस्या को टाल सकती है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

15 Jun 2026 04:02 pm

Hindi News / Health / Heart Blockage के ये 7 शुरुआती संकेत अक्सर लोग गैस या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, Mayo Clinic से जानिए

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