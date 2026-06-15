Heart Blockage के ये 7 शुरुआती संकेत अक्सर लोग गैस या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, Mayo Clinic से जानिए

Heart Blockage Symptoms: सीने में हल्का दबाव महसूस होने पर बहुत से लोग यही सोचते हैं। कुछ लोग इसे थकान का असर मान लेते हैं, तो कुछ बढ़ती उम्र की सामान्य समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार शरीर दिल की धमनियों में बढ़ रही रुकावट यानी हार्ट ब्लॉकेज का संकेत दे रहा होता है।