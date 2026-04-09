Frequent Mouth Ulcers: बार-बार होते हैं मुंह में छाले, तो हो सकते हैं गंभीर बीमारियों के संकेत

Frequent Mouth Ulcers: गर्मी हो या सर्दी, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उन्हें साल भर हर मौसम में मुंह के छालों की समस्या बनी रहती है। अपनी पसंद का कुछ भी खाने से पहले वे कई बार सोचते हैं, क्योंकि वे न तो ज्यादा तीखा खा सकते हैं और न ही खट्टा।

अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हम में से अधिकतर लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और सोचते हैं कि यह तो पेट की गर्मी के कारण हो रहा है। असल में, अगर आपके मुंह में बार-बार छाले हो रहे हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए, डॉक्टर सुभाष गोयल (आयुर्वेदिक) से जानते हैं कि बार-बार छाले होने के पीछे के असली कारण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।