Frequent Mouth Ulcers: बार-बार होते हैं मुंह में छाले, तो हो सकते हैं गंभीर बीमारियों के संकेत

mouth ulcer (Image- gemini)
Frequent Mouth Ulcers: गर्मी हो या सर्दी, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उन्हें साल भर हर मौसम में मुंह के छालों की समस्या बनी रहती है। अपनी पसंद का कुछ भी खाने से पहले वे कई बार सोचते हैं, क्योंकि वे न तो ज्यादा तीखा खा सकते हैं और न ही खट्टा।
अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हम में से अधिकतर लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और सोचते हैं कि यह तो पेट की गर्मी के कारण हो रहा है। असल में, अगर आपके मुंह में बार-बार छाले हो रहे हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए, डॉक्टर सुभाष गोयल (आयुर्वेदिक) से जानते हैं कि बार-बार छाले होने के पीछे के असली कारण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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