Gangrene Symptoms: डायबिटीज मरीजों के लिए अलर्ट! शरीर में ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं सावधान, हो सकता है गैंगरीन

Gangrene Symptoms (Photo- gemini ai)
Gangrene Symptoms: दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि फिल्म Dhurandhar 2 में उनके जैसे किरदार बड़े साहब को दिखाया गया है। इसी बीच उनकी सेहत को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जैसे डायबिटीज, गैंगरीन और यहां तक कि जहर दिए जाने की अफवाहें। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इन बीमारियों ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है।
डॉक्टरों के मुताबिक, Gangrene एक गंभीर बीमारी है, जिसमें शरीर के किसी हिस्से का टिश्यू (मांस) मरने लगता है। ऐसा तब होता है जब उस हिस्से तक खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाता या वहां गंभीर इंफेक्शन हो जाता है। यह समस्या खासकर Diabetes के मरीजों में ज्यादा देखी जाती है। क्योंकि हाई ब्लड शुगर धीरे-धीरे नसों को नुकसान पहुंचाती है और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, खासकर पैरों में।
गैंगरीन धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए कई लोग शुरुआत में इसे समझ नहीं पाते। इसके कुछ मुख्य संकेत हैं, त्वचा का रंग नीला या काला पड़ना, तेज दर्द या सुन्नपन, प्रभावित जगह ठंडी लगना, बदबूदार पस या डिस्चार्ज शामिल है। अगर समय पर इलाज न मिले, तो यह तेजी से फैल सकता है और कई बार जान बचाने के लिए उस अंग को काटना (amputation) भी पड़ सकता है।
गैंगरीन अचानक नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक कंट्रोल न की गई डायबिटीज की वजह से होता है। इसके शुरुआती लक्षण जैसे-
अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकता है।
दाऊद इब्राहिम को लेकर जहर दिए जाने की अफवाहें भी सामने आई थीं, लेकिन इनकी कोई पक्की जानकारी नहीं है। आमतौर पर अगर किसी को जहर दिया जाए, तो उल्टी, कन्फ्यूजन, अचानक तबीयत बिगड़ना जैसे लक्षण दिखते हैं। लेकिन हाई-प्रोफाइल मामलों में अक्सर अफवाहें तेजी से फैलती हैं, इसलिए हमेशा भरोसेमंद जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए।
पहले भी कई बार खबरें आई थीं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई है, लेकिन बाद में ये खबरें गलत साबित हुईं। इससे साफ है कि उनके बारे में सही जानकारी मिलना मुश्किल होता है। दाऊद इब्राहिम की सेहत को लेकर भले ही सच क्या है, यह साफ न हो, लेकिन इससे जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज और गैंगरीन वाकई बहुत खतरनाक हैं। अगर समय रहते इनका इलाज न किया जाए, तो ये जानलेवा बन सकती हैं। इसलिए शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल