Gangrene Symptoms: डायबिटीज मरीजों के लिए अलर्ट! शरीर में ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं सावधान, हो सकता है गैंगरीन

पहले भी कई बार खबरें आई थीं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई है, लेकिन बाद में ये खबरें गलत साबित हुईं। इससे साफ है कि उनके बारे में सही जानकारी मिलना मुश्किल होता है। दाऊद इब्राहिम की सेहत को लेकर भले ही सच क्या है, यह साफ न हो, लेकिन इससे जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज और गैंगरीन वाकई बहुत खतरनाक हैं। अगर समय रहते इनका इलाज न किया जाए, तो ये जानलेवा बन सकती हैं। इसलिए शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें।