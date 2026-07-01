Gut Healtin in 20s: 20 से 30 के बीच आंतों को मजबूत रखना क्यों है जरूरी, Harvard Research से जानिए

Gut Health in Your 20s: ज्यादातर लोग 20 की उम्र में करियर, पढ़ाई और दोस्तों के साथ जिंदगी का आनंद लेने में व्यस्त रहते हैं। इस दौरान अक्सर खाना भी जैसे-तैसे खा लिया जाता है, कभी नाश्ता छोड़ दिया, कभी देर रात पिज्जा-बर्गर खा लिया, तो कभी पूरा दिन चाय-कॉफी के सहारे निकाल दिया। उस समय तो यह सब सामान्य लगता है, लेकिन यही आदतें आगे चलकर पेट की सेहत पर असर डाल सकती हैं।