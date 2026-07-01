Mouth Ulcers: मुंह के दर्दनाक छाले क्यों बार-बार लौट आते हैं? NBL से जानिए इसकी सही वजह

Recurrent Mouth Ulcers: मुंह में छोटा-सा छाला भी कई बार इतनी परेशानी पैदा कर देता है कि खाना खाना, पानी पीना और यहां तक कि ठीक से बात करना भी मुश्किल हो जाता है। परेशानी तब और बढ़ जाती है, जब छाले ठीक होने के कुछ दिनों या हफ्तों बाद फिर से निकल आते हैं।अगर आपके साथ भी ऐसा बार-बार होता है, तो इसे सिर्फ "पेट की गर्मी" कहकर नजरअंदाज न करें।