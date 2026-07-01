High Cortisol: क्लीवलैंड क्लिनिक रिसर्च से समझिए, बिना ज्यादा खाए क्यों बढ़ रहा है बेली फैट और बदल रहा है चेहरा?

कॉर्टिसोल हमारे शरीर के लिए एक बहुत जरूरी हार्मोन है जो किडनी के ठीक ऊपर मौजूद एड्रीनल ग्लैंड्स से निकलता है। वैसे तो इसका काम हमारे शरीर को खतरों से बचाना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और एनर्जी देना है। लेकिन जब हम हर वक्त किसी न किसी बात का तनाव (टेंशन) लेते हैं, तो हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा कॉर्टिसोल बनाने लगता है। यही बढ़ा हुआ लेवल हमारे शरीर में चर्बी जमा करने का काम शुरू कर देता है।