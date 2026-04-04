Heat and Mental Health: क्या गर्मी में आप भी रहते हैं चिड़चिड़े और उदास! अभी जानें इसका कारण

Heat and Mental Health : जैसा कि आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे कि तापमान में गर्माहट कितनी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो गर्मी शुरू होते ही बढ़ जाती हैं। त्वचा की समस्या से लेकर मौसमी बीमारियों तक, हर समस्या अपने आप में गंभीर है। आपने कई लोगों से सुना होगा या आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि गर्मी में आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और उदास रहते हैं, वह भी बिना किसी कारण के।