Pulse Pressure: सिर्फ BP नहीं, Pulse Pressure भी बताता है दिमाग और दिल की सेहत! University of Cambridge की रिसर्च में हुआ खुलासा

Michigan State University के विशेषज्ञों के अनुसार, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ लोगों की धमनियां (Arteries) पहले जैसी लचीली नहीं रहतीं। जब धमनियां सख्त होने लगती हैं, तो Pulse Pressure बढ़ सकता है। यह अकेले किसी बीमारी की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह इस बात का संकेत हो सकता है कि दिल और रक्त वाहिकाओं की सेहत की जांच पर ध्यान देने की जरूरत है।