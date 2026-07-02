दिल की धड़कन अचानक तेज या अनियमित हो जाती है? NHS से जानिए Atrial fibrillation क्या होता है

अगर डॉक्टर को दिल की धड़कन के अनियमित होने यानी एट्रियल फिब्रिलेशन (AFib) का शक होता है, तो वे सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों को समझते हैं। इसकी सटीक पहचान के लिए कुछ खास जांचें की जाती हैं, जैसे ECG, कुछ दिनों तक हार्ट रिदम पर नज़र रखने के लिए होल्टर मॉनिटर, और दिल की बनावट देखने के लिए इकोकार्डियोग्राम। इसके अलावा, खून की जांच और जरूरत पड़ने पर कुछ अन्य टेस्ट भी किए जा सकते हैं, ताकि यह साफ हो सके कि आखिर दिल की यह हलचल क्यों बदल रही है।