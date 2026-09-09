Monkey Bread क्या है? जानिए इसे बनाने का आसान तरीका, शेफ ने शेयर की Recipe

Monkey Bread: ब्रेड से कई तरह की स्वादिष्ट डिश तैयार की जाती हैं। इसे टोस्ट करने से लेकर अलग अलग सामग्री के साथ इस्तेमाल करने तक, ब्रेड से बनने वाली रेसिपीज की कमी नहीं है। यही वजह है कि बाजार में भी ब्रेड की कई तरह की फ्लेवर और वैरायटी आसानी से मिल जाती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की ब्रेड यानी मंकी ब्रेड भी काफी पसंद की जा रही है। ऐसे में अगर आप घर पर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ खाने में भी मजेदार हो, तो चीज गार्लिक मंकी ब्रेड ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं मंकी ब्रेड क्या है और इसे घर पर आसानी से कैसे बनाया जा सकता है।