सेलिब्रिटीज जैसा साड़ी लुक चाहिए तो पेटीकोट चुनते समय न करें ये गलती, जानें सही तरीका 

Saree Styling Tips: सेलिब्रिटीज को परफेक्ट साड़ी पहने देखकर अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि शायद उनकी साड़ी पहनने के तरीके में ही कोई कमी है। लेकिन कई बार गलती साड़ी पहनने के तरीके में नहीं, बल्कि सही पेटीकोट का चुनाव न करने की वजह से भी हो सकता है। सही पेटीकोट साड़ी के शेप और फॉल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस तरह की साड़ी के साथ कौन सा पेटीकोट पहनना बेहतर रहता है।