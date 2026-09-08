सेलिब्रिटीज जैसा साड़ी लुक चाहिए तो पेटीकोट चुनते समय न करें ये गलती, जानें सही तरीका 

Shilpa Shetty (file photo) image credit instagram theshilpashetty
Saree Styling Tips: सेलिब्रिटीज को परफेक्ट साड़ी पहने देखकर अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि शायद उनकी साड़ी पहनने के तरीके में ही कोई कमी है। लेकिन कई बार गलती साड़ी पहनने के तरीके में नहीं, बल्कि सही पेटीकोट का चुनाव न करने की वजह से भी हो सकता है। सही पेटीकोट साड़ी के शेप और फॉल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस तरह की साड़ी के साथ कौन सा पेटीकोट पहनना बेहतर रहता है।
कॉटन, हैंडलूम, चंदेरी और महेश्वरी जैसी साड़ियों के साथ कॉटन पेटीकोट पहना जा सकता है। यह रोजमर्रा के पहनावे के लिए आरामदायक रहता है और साड़ी को नेचुरल फॉल देने में मदद करता है।
बनारसी, कांजीवरम और दूसरी हेवी सिल्क साड़ियों के साथ ए लाइन पेटीकोट अच्छा विकल्प हो सकता है। इसका नीचे की तरफ हल्का फ्लेयर साड़ी को बेहतर शेप देने में मदद करता है और चलने फिरने में भी आसानी रहती है।
शिफॉन, जॉर्जेट, नेट या शिमर जैसी हल्की और फ्लोई साड़ियों के साथ सैटिन पेटीकोट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका स्मूद फैब्रिक साड़ी को बेहतर फॉल देने में मदद करता है।
क्रेप या प्री ड्रेप्ड साड़ी के साथ फिश कट पेटीकोट या साड़ी शेपवियर चुना जा सकता है। फिश कट पेटीकोट ऊपर से फिट और नीचे की तरफ फ्लेयर्ड होता है, जिससे साड़ी को फिटेड सिल्हूट मिल सकता है।
ऑर्गेंजा और टिश्यू जैसी साड़ियों में अगर ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो फ्लेयर्ड या ए लाइन पेटीकोट चुना जा सकता है। हालांकि, कितना फ्लेयर रखना है यह साड़ी के डिजाइन और लुक पर निर्भर करता है।
अगर साड़ी में रफल या ज्यादा फ्लेयर वाला लुक है तो कैन कैन या नेट वाला पेटीकोट इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे साड़ी के नीचे ज्यादा वॉल्यूम और फ्लेयर मिलता है।
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