अरबी की सब्जी हो जाती है चिपचिपी? शेफ से जानें क्रिस्पी भुजिया और मट्ठे वाली अरबी बनाने के टिप्स

छिली हुई अरबी को ठंडे पानी से अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखाएं और फिर लंबे लंबे टुकड़ों में काटें। इससे ज्यादा हिस्सा पैन के संपर्क में आएगा और सूखी सब्जी खड़ी खड़ी और खिली खिली बनेगी। सब्जी बनाने के लिए कड़ाही में घी गर्म करके हींग और अजवाइन का तड़का लगाएं, फिर अरबी डालकर तेज आंच पर बिना ढके पकाएं। अरबी पर हल्का भूरा रंग आने तक भूनें। इसके बाद नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर मिलाएं। जब अरबी करीब 80 से 90 प्रतिशत पक जाए तो इसमें लंबे कटे प्याज, हरी मिर्च और चाट मसाला डालकर फिर पकाएं। हरी मिर्च को काटने की जगह बीच से स्लिट करके डालें। आखिर में ताजा हरा धनिया डालकर सर्व करें।