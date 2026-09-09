गणेश चतुर्थी 2026 पर ट्रेडिशनल मोदक को दें नया ट्विस्ट, जानें मास्टरशेफ स्पेशल चीजकेक मोदक रेसिपी 

Cheesecake Modak Recipe: गणेश चतुर्थी आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए बाजार से लेकर घर तक बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में अगर आप इस साल बप्पा के स्वागत में पारंपरिक मोदक के साथ कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो मास्टरशेफ का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा चीजकेक मोदक बना सकते हैं, जिसे अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने भी काफी पसंद किया था।