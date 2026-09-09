गणेश चतुर्थी 2026 पर ट्रेडिशनल मोदक को दें नया ट्विस्ट, जानें मास्टरशेफ स्पेशल चीजकेक मोदक रेसिपी 

Modak Recipe/ image credit youtube/okaysimrann and gemini
Cheesecake Modak Recipe: गणेश चतुर्थी आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए बाजार से लेकर घर तक बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में अगर आप इस साल बप्पा के स्वागत में पारंपरिक मोदक के साथ कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो मास्टरशेफ का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा चीजकेक मोदक बना सकते हैं, जिसे अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने भी काफी पसंद किया था।
मोदक के आटे के लिए
कैरामेलाइज्ड खोया के लिए
बेरी कॉम्पोट के लिए
क्रीम चीज फिलिंग के लिए
डिस्क्लेमर: यह चीजकेक मोदक पारंपरिक भोग का विकल्प नहीं है। इसे मोदक इंस्पायर्ड रेसिपी के रूप में ही लें।
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