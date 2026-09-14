Hip Dysplasia: चलने पर कूल्हे में दर्द हो सकता है हिप डिस्पलेजिया, जानें क्लीवलैंड क्लिनिक से इसके लक्षण

Hip Dysplasia Symptoms: चलते-फिरते या रोज के काम करते वक्त अगर आपके कूल्हे (Hip) में दर्द रहता है, तो इसे सिर्फ थकान मानकर टालने की गलती न करें। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा आराम करेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार यह दर्द किसी अंदरूनी समस्या का इशारा होता है। डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कूल्हे में लगातार बने रहने वाले दर्द की एक बड़ी वजह हिप डिस्पलेजिया (Hip Dysplasia) हो सकती है। यह एक ऐसी दिक्कत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, किसी को भी परेशान कर सकती है। आइए बिल्कुल आसान और सीधी-सपाट भाषा में समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और आपको कब सावधान हो जाना चाहिए।