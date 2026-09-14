14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Hip Dysplasia: चलने पर कूल्हे में दर्द हो सकता है हिप डिस्पलेजिया, जानें क्लीवलैंड क्लिनिक से इसके लक्षण

Hip Dysplasia Cause: चलने पर कूल्हे में दर्द या लंगड़ाहट से हैं परेशान? मेयो और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए हिप डिस्पलेजिया (Hip Dysplasia) के लक्षण, कारण और इलाज की पूरी जानकारी।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Sep 14, 2026

Hip dysplasia symptoms,Hip pain while walking,Causes of hip dysplasia,

कूल्हे में दर्द किस कारण से होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Hip Dysplasia Symptoms: चलते-फिरते या रोज के काम करते वक्त अगर आपके कूल्हे (Hip) में दर्द रहता है, तो इसे सिर्फ थकान मानकर टालने की गलती न करें। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा आराम करेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार यह दर्द किसी अंदरूनी समस्या का इशारा होता है। डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कूल्हे में लगातार बने रहने वाले दर्द की एक बड़ी वजह हिप डिस्पलेजिया (Hip Dysplasia) हो सकती है। यह एक ऐसी दिक्कत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, किसी को भी परेशान कर सकती है। आइए बिल्कुल आसान और सीधी-सपाट भाषा में समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और आपको कब सावधान हो जाना चाहिए।

क्या होता है हिप डिस्पलेजिया?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, हमारे कूल्हे की बनावट कुछ ऐसी होती है जैसे किसी कटोरी में एक गोल गेंद फिट हो। जांघ की हड्डी का ऊपरी सिरा एक गेंद की तरह होता है और कूल्हे की हड्डी में एक कटोरी (सॉकेट) बनी होती है, जिसमें यह गेंद आराम से घूमती है। जब यह कटोरी सही से नहीं बनती या उथली रह जाती है, तो जांघ की हड्डी इसमें ठीक से बैठ नहीं पाती। इस वजह से जोड़ ढीला पड़ने लगता है और अपनी जगह से खिसकने लगता है। हड्डियों के इसी सही तालमेल न बैठने की स्थिति को डॉक्टरी भाषा में हिप डिस्पलेजिया कहते हैं।

वयस्क लोगों में दिखने वाले मुख्य लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, कई बार बचपन में इस बीमारी का पता नहीं चलता और उम्र बढ़ने के साथ जब जोड़ पर दबाव पड़ता है, तब दर्द शुरू होता है। अगर आपको ये समस्याएं महसूस हो रही हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है;

  • जांघ या पेडू (Groin) के पास दर्द।
  • चलने में लंगड़ाहट होना।
  • जोड़ में ढीलापन महसूस होना।
  • आवाज आना या अटकना।

छोटे बच्चों में इसे कैसे पहचानें?

  • एक टांग का छोटा लगना।
  • चमड़ी की सिलवटों में फर्क।
  • डायपर बदलते समय खिंचाव।
  • चलने में परेशानी।

यह समस्या क्यों होती है और किसे ज्यादा खतरा है?

ज्यादातर मामलों में यह दिक्कत जन्म से ही होती है। मां के पेट में जब जगह कम रह जाती है, तो बच्चे के कूल्हे के जोड़ पर दबाव पड़ता है और कटोरी सही आकार नहीं ले पाती। इन लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है;

  • लड़कों के मुकाबले लड़कियों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है।
  • अगर माता-पिता या खानदान में पहले किसी को यह दिक्कत रही हो।
  • पहली डिलीवरी के दौरान गर्भ में जगह थोड़ी कम होती है।
  • अगर जन्म के समय बच्चे के पैर पहले बाहर आ रहे हों (Breech Position)।

अगर ध्यान न दें तो क्या नुकसान हो सकता है?

अगर सही समय पर इसका ध्यान न रखा जाए, तो कूल्हे के जोड़ के बीच की नरम गद्दी (कार्टिलेज) घिसने लगती है। आगे चलकर कम उम्र में ही आर्थराइटिस (गठिया) की समस्या हो सकती है या जोड़ इतना खराब हो सकता है कि हिप रिप्लेसमेंट यानी कूल्हा बदलवाने की नौबत आ सकती है।

इसका पता कैसे चलता है और क्या है इलाज?

डॉक्टर एक्स-रे (X-ray) या अल्ट्रासाउंड करके जोड़ की सही स्थिति देखते हैं। अगर 6 महीने से छोटे बच्चे में इसका पता चल जाए, तो एक खास तरह की पट्टी या ब्रेस पहनाकर जोड़ को सही आकार दिया जा सकता है। इसके लिए किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआती दौर में फिजियोथेरेपी और कसरतों से आसपास की मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है। अगर दिक्कत ज्यादा हो, तो हड्डियों को सही जगह पर लाने के लिए छोटी सर्जरी की सलाह दी जाती है।

डॉक्टर के पास कब जाएं?

अगर आपको या आपके बच्चे को चलने-फिरने में लगातार दर्द महसूस हो रहा है या कूल्हे के जोड़ में कोई भी अस्वाभाविक बदलाव दिख रहा है, तो बिना वक्त गंवाए हड्डी के डॉक्टर (Orthopedic) को दिखाएं। समय रहते ध्यान देने से यह समस्या पूरी तरह ठीक हो सकती है।

Physiotherapy: फिजियोथेरेपी सिर्फ चोट के बाद नहीं, एनएचएस ने बताया इन 7 समस्याओं में भी आ सकती है काम

ये भी पढ़ें
benefits of physiotherapy,what is physiotherapy used for,physiotherapy for back pain,

Cetirizine Side Effect: बार-बार लेते हैं एलर्जी की गोली सिट्रीजिन तो एनएचएस से जानें इसके 8 साइड इफेक्ट

ये भी पढ़ें
cetirizine side effects ,cetirizine tablet uses and side effects,cetirizine causes drowsiness,
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

14 Sept 2026 08:26 am

Published on:

14 Sept 2026 08:26 am

Hindi News / Health / Hip Dysplasia: चलने पर कूल्हे में दर्द हो सकता है हिप डिस्पलेजिया, जानें क्लीवलैंड क्लिनिक से इसके लक्षण

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Results Live: राजस्थान के 309 निकायों में मतगणना शुरू, बाड़मेर में कांग्रेस-भाजपा का खाता खुला

Rajasthan Nikay Chunav results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

दिल के दाहिने हिस्से को प्रभावित करती है Ebstein’s Anomaly, जानें इस जन्मजात बीमारी के संकेत

ebstein's anomaly symptoms,congenital heart defect ebstein anomaly,tricuspid valve defect causes,
स्वास्थ्य

ओपीडी में इलाज संभव बताकर क्लेम खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनी

¥ôÂèÇUè ×ð¢ §ÜæÁ â¢Öß ÕÌæ·¤ÚU €Üð× ¹æçÚUÁ ÙãUè´ ·¤ÚU â·¤Ìè Õè×æ ·¢¤ÂÙè
ग्वालियर

बच्चों की स्कूल फीस छूटी, राशन की उधारी बंद

मुरार जिला अस्पताल
ग्वालियर

Flat Feet: पैरों के तलवों में नहीं बन रहा आर्च? हो सकते हैं Pes Planus, जानें Mayo Clinic से इसके लक्षण और कारण

flat feet symptoms and causes,pes planus treatment,fallen arches foot pain,
स्वास्थ्य

Madelung’s Disease: गर्दन, कंधे और ऊपरी शरीर पर बढ़ती चर्बी को न करें नजरअंदाज, जानें क्या होती है मैडलुंग डिजीज

madelung's disease symptoms,benign symmetric lipomatosis causes,neck fat deposits treatment,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.