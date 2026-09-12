Madelung’s Disease: गर्दन, कंधे और ऊपरी शरीर पर बढ़ती चर्बी को न करें नजरअंदाज, जानें क्या होती है मैडलुंग डिजीज

मैडलुंग डिजीज शरीर में फैट (वसा) के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी एक दुर्लभ स्थिति है। इसमें शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे गर्दन, कंधों, सीने, बाहों और पीठ में अनियंत्रित रूप से चर्बी की गांठें (Lipomas) बनने लगती हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह चर्बी शरीर के दोनों तरफ एक समान (Symmetric) रूप से बढ़ती है। यानी अगर आपकी गर्दन के दाएं तरफ चर्बी जमा हो रही है, तो बाएं तरफ भी ठीक उसी तरह का उभार दिखाई देगा। कई बार गर्दन के चारों तरफ इतनी ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है कि व्यक्ति का चेहरा और गला एक जैसा मोटा दिखने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में हॉर्स कॉलर (Horse Collar) या मांसपेशियों वाला बैल (Madtschenko collar) जैसा रूप कहा जाता है। ये चर्बी के ढेले कैंसर (Non-cancerous/Benign) वाले नहीं होते हैं, लेकिन इनका आकार इतना बढ़ सकता है कि यह आपके चलने-फिरने, सांस लेने और निगलने में बाधा डालने लगते हैं।