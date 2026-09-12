Thumb Arthritis: अंगूठे के जोड़ में दर्द और सूजन को न करें नजरअंदाज, Mayo Clinic ने बताया Thumb Arthritis के कारण और लक्षण

Thumb Arthritis Symptoms: रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई छोटे-छोटे काम बिना सोचे-समझे कर लेते हैं जैसे दरवाजे की चाबी घुमाना, किसी जार का ढक्कन खोलना, पेन से लिखना या मोबाइल पर मैसेज टाइप करना। लेकिन जब अंगूठे के जोड़ में अचानक तेज दर्द, खिंचाव या सूजन होने लगे, तो यही आसान काम किसी बड़ी चुनौती जैसे लगने लगते हैं। अक्सर लोग इस दर्द को मोच या मामूली थकान समझकर टाल देते हैं। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, अगर यह दर्द बना रहता है, तो यह थंब आर्थराइटिस (Thumb Arthritis) यानी अंगूठे के जोड़ का गठिया हो सकता है। अंगूठे का गठिया उम्र बढ़ने के साथ होने वाली एक बेहद आम समस्या है, जो हमारी उंगलियों की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्यों होती है और इसके क्या संकेत हैं।