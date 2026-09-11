सिर में बार बार होती है खुजली और रूसी? हो सकता है Seborrheic Dermatitis, जानें लक्षण और बचाव

Seborrheic Dermatitis क्यों होता है? (representative image) image credit Magnific
Seborrheic Dermatitis Symptoms: सिर में बार बार डैंड्रफ, खुजली या त्वचा पर पपड़ी जमने की समस्या को अक्सर लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, इसके पीछे सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा संबंधी समस्या भी हो सकती है। यह समस्या खासतौर पर सिर की त्वचा और चेहरे के उन हिस्सों में दिखाई देती है, जहां तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय होती हैं। इसमें खुजली, पपड़ी और त्वचा पर परतें बनने जैसी समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है और इसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक त्वचा संबंधी समस्या है, जिसमें त्वचा पर खुजली, परतदारपन और पपड़ी दिखाई दे सकती है। यह समस्या खासतौर पर सिर की त्वचा और चेहरे के उन हिस्सों में होती है, जहां तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय होती हैं। सिर की त्वचा पर होने वाले इसके हल्के रूप को आमतौर पर डैंड्रफ के रूप में जाना जाता है। यह समस्या संक्रामक नहीं होती और इसके लक्षण समय समय पर बढ़ या कम हो सकते हैं।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) और क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार दिखाई दे सकते हैं।
नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (National Center for Biotechnology Information) के अनुसार, सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। त्वचा पर मौजूद मालासेजिया (Malassezia) नामक यीस्ट, त्वचा में बनने वाला तेल और व्यक्ति की त्वचा की संवेदनशीलता इसके विकास में भूमिका निभा सकती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (National Center for Biotechnology Information) के अनुसार, ठंड और शुष्क मौसम में सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसके अलावा तनाव, कम नमी वाला वातावरण, कुछ संक्रमण, तेज धूप और अल्कोहल वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी समस्या को बढ़ा सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, सेबोरिक डर्मेटाइटिस संक्रामक नहीं है। यानी यह किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता।
सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने पर प्रभावित त्वचा को बार बार खुजलाने से बचना चाहिए। अगर डैंड्रफ, खुजली या पपड़ी की समस्या लगातार बनी रहती है, बार बार बढ़ती है या सामान्य देखभाल से राहत नहीं मिलती है, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिकेटेड क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
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