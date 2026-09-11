सिर में बार बार होती है खुजली और रूसी? हो सकता है Seborrheic Dermatitis, जानें लक्षण और बचाव

Seborrheic Dermatitis Symptoms: सिर में बार बार डैंड्रफ, खुजली या त्वचा पर पपड़ी जमने की समस्या को अक्सर लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, इसके पीछे सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा संबंधी समस्या भी हो सकती है। यह समस्या खासतौर पर सिर की त्वचा और चेहरे के उन हिस्सों में दिखाई देती है, जहां तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय होती हैं। इसमें खुजली, पपड़ी और त्वचा पर परतें बनने जैसी समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है और इसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं।