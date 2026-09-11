पेट में अचानक गांठ, दर्द और पेशाब में खून, मेयो क्लिनिक का कहना है बच्चों में हो सकते हैं Wilms Tumor के संकेत

Wilms Tumor Symptoms: जब घर में छोटा बच्चा होता है, तो उसकी हल्की सी तबीयत खराब होने पर भी माता-पिता परेशान हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे के पेट में अचानक से हल्की सूजन आ जाती है, या छूने पर कोई सख्त गांठ जैसी महसूस होती है। अक्सर लोग इसे गैस, कब्ज या साधारण पेट दर्द समझकर टाल देते हैं। लेकिन अगर इस सूजन के साथ बच्चे को पेट में दर्द रहे या पेशाब का रंग बदला हुआ दिखे, तो इसे बिल्कुल भी हलके में नहीं लेना चाहिए। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये संकेत बच्चों में होने वाले विल्म्स ट्यूमर (Wilms Tumor) के हो सकते हैं। विल्म्स ट्यूमर सुनकर डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सही समय पर समझना जरूरी है। आइए जानते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और मां-बाप को कब सावधान हो जाना चाहिए।