10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

किसी के छूने से घबराहट और तेज धड़कन? हेल्थलाइन ने बताया हो सकता है Haphephobia का संकेत

Haphephobia Cause: क्या किसी के छूने से आपको घबराहट या तेज धड़कन महसूस होती है? हेल्थलाइन और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कैसे यह Haphephobia (छूए जाने का डर) का संकेत हो सकता और लक्षण, कारण व बचाव के उपाय।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Sep 10, 2026

haphephobia symptoms,fear of being touched,causes of haphephobia,touch phobia anxiety,

किसी के छूने से घबराहट क्यों होती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Haphephobia Symptoms: सोचिए कि आप किसी भीड़-भाड़ वाली जगह में हैं, कोई अनजाने में आपसे टकरा जाता है, या फिर आपका कोई दोस्त आपसे हाथ मिलाने या गले मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। आम लोगों के लिए यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन क्या ऐसा होने पर आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है जैसे अचानक सांस फूल रही हो या शरीर में घबराहट की तेज लहर दौड़ गई हो? अगर किसी के भी छूने से आपके मन में अकारण डर, बेचैनी या दहशत पैदा होने लगती है, तो इसे केवल आपकी शर्मीली प्रकृति या झिझक मानकर नजरअंदाज न करें। यह हेफेफोबिया (Haphephobia) नाम की एक मानसिक स्थिति का संकेत हो सकता है। इसे छूए जाने का डर कहा जाता है। आइए समझते हैं कि हेफेफोबिया क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है।

क्या होता है Haphephobia (हेफेफोबिया)?

हेल्थलाइन के अनुसार, हेफेफोबिया एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर (Anxiety Disorder) है, जिसे स्पेसिफिक फोबिया की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें व्यक्ति को किसी भी इंसान के शारीरिक स्पर्श (Physical Touch) से असामान्य और अत्यधिक डर लगता है। इस डर का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को सामने वाले से कोई दुश्मनी है। दरअसल, उनका दिमाग किसी भी तरह के स्पर्श को एक 'खतरे' की तरह देखने लगता है। यह डर सिर्फ अनजान लोगों तक ही सीमित नहीं रहता, कई बार अपनों, जैसे दोस्तों या परिवार के सदस्यों के छूने पर भी व्यक्ति को वैसी ही घबराहट महसूस होने लगती है।

हेफेफोबिया के मुख्य लक्षण कैसे पहचानें?

जब भी किसी हेफेफोबिया से पीड़ित व्यक्ति को कोई छूता है (या कभी-कभी छूने की सोच मात्र से ही), तो उसके शरीर और मन में कुछ खास बदलाव दिखाई देने लगते हैं;

  • दिल की धड़कन तेज होना।
  • सांस लेने में तकलीफ होना।
  • पसीना आना और कांपना।
  • जी मिचलाना या चक्कर आना।
  • अत्यधिक डर या पैनिक अटैक।
  • लोगों से दूरी बनाना।
  • अकेलापन महसूस होना।

यह डर क्यों पैदा होता है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हेफेफोबिया किसी एक वजह से नहीं होता। इसके पीछे कई अलग-अलग मानसिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं;

  • Past Trauma (अतीत की कोई बुरी घटना)।
  • पारिवारिक इतिहास (Genetics & Environment)।
  • अत्यधिक सफाई या इंफेक्शन का डर।
  • डिप्रेशन (Depression), ऑटिज्म (Autism Spectrum Disorder) या पीटीएसडी (PTSD) ।

क्या इस डर से छुटकारा पाना संभव है?

हां, हेफेफोबिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज न हो सके। सही समय पर मदद लेने से व्यक्ति पूरी तरह सामान्य जिंदगी जी सकता है;

  • थेरेपी की मदद लें।
  • रिलैक्स तकनीक अपनाएं।
  • अपनों से बात करें।

डॉक्टर से कब संपर्क करें?
अगर छूए जाने का यह डर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे, आपकी नौकरी, पढ़ाई या रिश्तों के बीच आने लगे, तो बिना किसी झिझक के किसी मनोवैज्ञानिक (Psychologist) या मनोचिकित्सक (Psychiatrist) से सलाह लें।

नाखूनों का रंग बदलना, टूटना, गड्ढे या लाइन दिखना, Cleveland Clinic से जानें क्या हो सकते हैं कारण? 

ये भी पढ़ें
Nail Problems, Nail Changes
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

10 Sept 2026 07:00 am

Hindi News / Health / किसी के छूने से घबराहट और तेज धड़कन? हेल्थलाइन ने बताया हो सकता है Haphephobia का संकेत

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

बुजुर्ग महिला की अन्ननली में फंसी 1.5 सेमी की कठोर आयुर्वेदिक गोली एंडोस्कोपी से निकाली

Hard 1.5 cm Ayurvedic Pill Stuck in Elderly Woman's Esophagus Removed via Endoscopy
अहमदाबाद

डिलीवरी के समय मेहंदी और नेल पॉलिश लगाने से क्यों किया जाता है मना? जानें SpO2 से जुड़ी वजह

Pregnancy Tips, Delivery Tips
स्वास्थ्य

बच्चे को बार-बार हो रही है खुजली और बेचैनी? हो सकता है Pinworm संक्रमण, Cleveland Clinic से जानें कारण

Pinworm Symptoms, बच्चों में पिनवर्म
स्वास्थ्य

दौड़ते या खेलते वक्त घुटने में चोट का खतरा, मेयो क्लिनिक ने बताया ऐसे पहचानें ACL Injury के लक्षण

acl injury symptoms,knee acl tear causes,acl tear symptoms knee,
स्वास्थ्य

Plantar Warts: चलते समय तलवों में दर्द और त्वचा पर उभरी गांठ, जानें प्लांटर वार्ट्स के लक्षण

plantar warts symptoms,foot wart pain,causes of plantar warts,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.