किसी के छूने से घबराहट और तेज धड़कन? हेल्थलाइन ने बताया हो सकता है Haphephobia का संकेत

Haphephobia Symptoms: सोचिए कि आप किसी भीड़-भाड़ वाली जगह में हैं, कोई अनजाने में आपसे टकरा जाता है, या फिर आपका कोई दोस्त आपसे हाथ मिलाने या गले मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। आम लोगों के लिए यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन क्या ऐसा होने पर आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है जैसे अचानक सांस फूल रही हो या शरीर में घबराहट की तेज लहर दौड़ गई हो? अगर किसी के भी छूने से आपके मन में अकारण डर, बेचैनी या दहशत पैदा होने लगती है, तो इसे केवल आपकी शर्मीली प्रकृति या झिझक मानकर नजरअंदाज न करें। यह हेफेफोबिया (Haphephobia) नाम की एक मानसिक स्थिति का संकेत हो सकता है। इसे छूए जाने का डर कहा जाता है। आइए समझते हैं कि हेफेफोबिया क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है।