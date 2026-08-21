लगातार बैठने वाला काम है तो हर 30 मिनट पर 5 मिनट की हल्की वॉक से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर में हो सकता है सुधार

सिर्फ दिन में एक बार एक्सरसाइज कर लेना ही काफी नहीं है। अगर आपका काम कई घंटे बैठकर करने वाला है तो बीच-बीच में उठकर थोड़ा चलना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के एक अध्ययन में 11 लोगों को 8 घंटे बैठाया गया। अलग-अलग दिनों में उन्हें बैठने के दौरान अलग अलग-समय पर थोड़ी देर चलने के लिए कहा गया। इसमें हर 30 मिनट बैठने के बाद 5 मिनट हल्की वॉक करने पर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर में सबसे अच्छा सुधार देखा गया। पूरे 8 घंटे लगातार बैठे रहने की तुलना में बैठने के बीच थोड़ी देर चलना बेहतर पाया गया।