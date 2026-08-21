Mhow news: उम्र 70 साल, हर रविवार 30 किमी. तक दौड़ते हैं इंदर सिंह, विश्व रेकॉर्ड की कोशिश जारी

Senior Citizen Day: उम्र के 70वें पड़ाव पर जब ज्यादातर लोग आराम को जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तब महू के इंदरसिंह योगी हर रविवार 20 से 30 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर युवाओं को फिटनेस का संदेश दे रहे हैं। योग, दौड़, सूर्य नमस्कार और अनुशासन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। खेत-खलिहान से लेकर सेना क्षेत्र, सिविल क्षेत्र, स्कूल और कॉलेजों तक योग का संदेश पहुंचाने वाले इंदरसिंह के लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है। 2005 में योग सेवा शुरू करने के बाद अब उनकी पहचान योगी धावक के रूप में बन चुकी है। वे महू और इंदौर में घर-घर जाकर भी लोगों को योग सिखाते हैं। इंदरसिंह के दौडऩे का सिलसिला वर्ष 2017 में शुरू हुआ।