इंदौर में सिर्फ 3 महीने में कम कर लिया ’48 किलो’ वजन, आप भी अपना सकते है ये तरीका…

Indore news: अगर आप लंबे समय से मोटापे का शिकार है और वजन नहीं कम कर पा रहे है तो ये खबर आपको वजन कम करने में थोड़ी मदद कर सकती है। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में लोग बेरिएट्रिक सर्जरी कराकर अपने वजन को कम कर रहे है। जिससे उनके शरीर में लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से भी निजात मिल रहा है। बता दें कि शहर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एमवायएच में बेरिएट्रिक सर्जरी कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। निःशुल्क सर्जरी के तहत तीन महीने पहले इंदौर के एक मरीज की सर्जरी की गई। उसका वजन 138 किलो था, जो सर्जरी के बाद 90 किलो हो गया है। उन्हें 12 तरह की बीमारियां थीं। मोटापा कम होने से ये समस्याएं भी बहुत हद तक कम हो चुकी हैं।