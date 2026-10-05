एम्स रिसर्च: पेट के कैंसर से हो रही 40% मौतें, शरीर में ये 6 लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं

अध्ययन करने वाली मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं हेमेटोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. आकांक्षा चौधरी ने स्पष्ट किया है कि मौत का यह प्रतिशत केवल अध्ययन में दर्ज मौतों के बीच का अनुपात है, न कि कैंसर की कुल मृत्यु-दर या पूरी आबादी पर लागू होने वाला आंकड़ा। हालांकि इस तरह के पैटर्न से यह पहचानने में मदद मिलती है कि इलाज और मरीजों की देखभाल के किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। डॉ. चौधरी और डॉ. कवल पंडित के इस अध्ययन के निष्कर्ष बेंगलूरु में 24 से 27 सितंबर तक आयोजित आईएसएमपीओसीओएन-2026 (इंडियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल एंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी) के वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए।