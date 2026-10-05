कोरोना में पति की मौत, भोपाल में पत्नी को मिली अनुकंपा नियुक्ति, 1 शर्त ने 5 साल बाद छीन ली नौकरी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ में महिला को वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति किया गया था। पांच साल बाद सीपीसीटी प्रमाण-पत्र (कम्प्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा) की शर्त सामने आने से मामला उलझ गया है। इसमें कम्प्यूटर सामान्य ज्ञान के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट निश्चित स्पीड में पास करना जरूरी होता है। बेसहारा महिला अनीता विश्वकर्मा ने बताया कि हमारी आंखें कमजोर हो चुकी है और परीक्षा पास करने के लिए हम पढ़ाई करें या बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे में अब वर्षों से नौकरी कर रही महिला के सामने रोजगार छिन जाने से परिवार फिर आर्थिक संकट में आ गया है। पीड़ित महिला की ओर से विभागीय अधिकारियों के समक्ष राहत की भी मांग की गई है, लेकिन इसे दरकिनार कर आदेश जारी किया गया है, जिससे राहत मिलने के बजाए परेशानी बढ़ गई है।