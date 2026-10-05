BHEL कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव, बढ़ा दी गई EPF की वेतन सीमा, निर्देश जारी

Bhopal news: एमपी में भोपाल शहर के बीएचईएल में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़ी वैधानिक वेतन सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 25 हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में शामिल किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले वैधानिक वेतन सीमा 15 हजार रुपए प्रतिमाह थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर को जारी राजपत्र अधिसूचना के बाद भेल मुख्यालय ने सभी इकाइयों, प्रभागों, क्षेत्रों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भेल के मानव संसाधन विभाग ने 30 सितंबर को पत्र जारी कर सभी इकाइयों के मानव संसाधन प्रमुखों को नई व्यवस्था की जानकारी दी है।