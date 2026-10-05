सीखो-कमाओ योजना में 4.47 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, एमपी में मिल रहा ‘8 हजार’ स्टाइफंड

युवक के मुताबिक, पंजीयन के दौरान उसे फैक्ट्री में प्रशिक्षण और काम मिलने की उम्मीद थी। जब वह संबंधित स्थान पर पहुंचा तो वहां गिट्टी बनाने का काम था। इस काम के लिए 12वीं पास योग्यता बताई गई थी। उसने खुद के स्नातक होने की बात कहते हुए दूसरे काम के बारे में पूछा तो कंपनी की ओर से कहा गया कि फिलहाल यही काम है और पंजीयन हो चुका है तो कम से कम तीन महीने काम करना होगा। इसके बदले उसे प्रतिमाह 8 हजार रुपए मिल रहे हैं।