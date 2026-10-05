उच्च शिक्षा विभाग का फरमान, एमपी में 22 कॉलेजों पर ‘7.50 करोड़’ का भार, चुकाने के मिले आदेश

कॉलेजों पर आर्थिक दबाव सिर्फ मरम्मत के बिलों तक सीमित नहीं है। संबद्धता शुल्क की व्यवस्था भी सरकार ने तकरीबन बंद कर दी है। अब तक कॉलेजों में प्रति विषय संबद्धता शुल्क 5-6 हजार रुपए देने होते थे। यह राशि भी सरकार ही जमा करती थी। अब सरकार ने इसके लिए कॉलेजों को खुद व्यवस्था करने को कहा है। इतना ही नहीं, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में संबद्धता शुल्क प्रति विषय बढ़ाकर 50 हजार रुपए तक कर दिया है। ऐसे में कॉलेजों पर दोहरी मार पड़ी है। उनका अस्तित्व में बने रहना बड़ी चुनौती बन गई है।