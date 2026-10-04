ग्वालियर में मोमोज को लेकर विवाद, दुकानदार ने छात्र पर फेंका खौलता तेल

पीड़ित छात्र के मुताबिक ठेले वाला उसे गालियां दे रहा था, जब उसने मना किया तो मारपीट करने लगा और इसी दौरान कढ़ाई का खौलता हुआ तेल उसके ऊपर फेंक दिया। तेल चेहरे व शरीर के दूसरे हिस्सों पर गिरा। तेल गिरते ही छात्र दर्द से कराह उठा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। साथ में मौजूद अन्य दोस्तों ने परिजनों को सूचना दी। जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और झुलसी हालत में छात्र को अस्पताल पहुंचाया। खौलता तेल गिरने से छात्र का चेहरा झुलस गया है और अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।