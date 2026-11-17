ग्वालियर। बदलती जीवनशैली, अनियमित खानपान और मोबाइल-कंप्यूटर के बढ़ते इस्तेमाल का असर अब आंखों की सेहत पर दिखने लगा है। पहले जहां 40 से 45 वर्ष की उम्र में चश्मे की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब यह उम्र घटकर 35 से 38 वर्ष रह गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों की नेत्र रोग ओपीडी में पहुंचने वाले कुल मरीजों में 20 से 30 फीसदी युवा इसी आयु वर्ग के हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञों के मुताबिक, लगातार स्क्रीन पर समय बिताने और खानपान की अनदेखी से आंखों संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं।