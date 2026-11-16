एमपी में बस सफर होगा आसान! 280 नए मार्गों पर बस संचालन की तैयारी, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन समेत 7 परिवहन इलाकों के कुल 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का सूत्रीकरण होना है। इन मार्गों पर अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रस्तावित है। मौजूदा समय में इंदौर के 64, भोपाल के 65, जबलपुर के 51, ग्वालियर के 30, रीवा के 23, सागर के 39 और उज्जैन के 72 मार्गों का विवरण सामने आया है। इन मार्गों में इंदौर-ग्वालियर, भोपाल-चित्रकूट, जबलपुर-खजुराहो, रीवा-बालाघाट, सागर-सतना और उज्जैन-जबलपुर जैसे मार्ग शामिल हैं। सभी प्रस्तावित मार्गों का सूत्रीकरण होने के बाद एमपी यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन शुरू कर सकेगा।