MP BJP : मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार फिलहाल टल गया है। केंद्रीय गृहमंत्री और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह से प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मुलाकात के बाद ये संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के पक्ष में नहीं है। कम से कम डेढ़ माह तक इस प्रक्रिया पर विराम लग गया है। इससे बीेजेपी के उन युवा नेताओं को जबर्दस्त झटका लगा है जोकि मंत्री बनने की आस लिए बैठे हैं। संभावित विस्तार में प्रदेश में कम से कम 3 नए मं​त्री बनाए जा सकते हैं।