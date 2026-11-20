MLA Bhairo Singh Parihar Son Death News : सुसनेर (आगर-मालवा) विधायक भैरोसिंह परिहार बापू के बड़े गजेंद्रसिंह परिहार बबलू बना का हृदयघात से निधन हो गया। गुरुवार को हजारों नम आखों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। बापू के बेटे के असमय चले जाने की खबर ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया बल्कि सुसनेर विधानसभा सहित पूरे जिले और राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई। विधायक भैरोसिंह परिहार को फोनकर बेटे के निधन की जानकारी दी गई थी। वे दौरा छोड़कर तुरंत आगर पहुंचे जहां बेटे का शव देखकर भावुक हो उठे।