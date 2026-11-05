दिवाली से पहले लालच में फंसी रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी की जोड़ी, आगर-मालवा में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

wcd officials caught taking 30000 bribe for anganwadi helper appointment, रिश्वत लेते पकड़ाए परियोजना अधिकारी भगतसिंह चौहान और सुपरवाइजर जयश्री खींची (Source-Patrika)
Agar Malwa Lokayukta Raid: मध्यप्रदेश में दिवाली से पहले लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आगर मालवा जिले में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी की जोड़ी को रंगेहाथों पकड़ा है। जिले के बड़ौद में महिला एवं बाल विकास विभाग में रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आया है, यहां उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने बड़ौद में परियोजना अधिकारी भगतसिंह चौहान और सुपरवाइजर जयश्री खींची को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।
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