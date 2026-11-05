5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अगार मालवा

दिवाली से पहले लालच में फंसी रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी की जोड़ी, आगर-मालवा में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

Lokayukta Raid: बड़ौद में महिला एवं बाल विकास विभाग पर लोकायुक्त का छापा, सहायिका की नियुक्ति के नाम पर मांगी थी 80 हजार रुपए की रिश्वत, पहली किश्त लेते दोनों रंगे हाथों पकड़ाए।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अगार मालवा

image

Shailendra Sharma

Updated: 5 Nov 2026, 5:32 PM IST

agar malwa

wcd officials caught taking 30000 bribe for anganwadi helper appointment, रिश्वत लेते पकड़ाए परियोजना अधिकारी भगतसिंह चौहान और सुपरवाइजर जयश्री खींची (Source-Patrika)

Agar Malwa Lokayukta Raid: मध्यप्रदेश में दिवाली से पहले लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आगर मालवा जिले में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी की जोड़ी को रंगेहाथों पकड़ा है। जिले के बड़ौद में महिला एवं बाल विकास विभाग में रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आया है, यहां उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने बड़ौद में परियोजना अधिकारी भगतसिंह चौहान और सुपरवाइजर जयश्री खींची को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 5:32 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / दिवाली से पहले लालच में फंसी रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी की जोड़ी, आगर-मालवा में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

अगार मालवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

Ujjain Hotel Tragedy: 4 बच्चों को पालने के लिए छुट्टी के दिन भी काम करता था वाहिद, पत्नी बोली- कमाने वाला कोई नहीं बचा

ujjain shri ganga hotel tragedy wahid khan four children family
अगार मालवा

आगर मालवा में निर्माणाधीन माता मंदिर क्षतिग्रस्त होने से भड़के लोग, हाईवे जाम

agar malwa highway jaam
अगार मालवा

मजदूर देने के नाम पर भट्ठा संचालकों से 45 लाख ठगे, आगर पुलिस ने यूपी से पकड़ा आरोपी

45 Lakh Fraud Case
अगार मालवा

बिजली गिरने के बाद भी नलखेड़ा मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा था, चमत्कार सुन नेता-अफसरों की लगी थी भीड़

mata bagla
अगार मालवा

Agar Malwa : मां-बेटे की मौत से गांव में पसरा मातम, पति और ससुर पर लगे गंभीर आरोप

Badagaon Case
अगार मालवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.