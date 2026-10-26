बिजली गिरने के बाद भी नलखेड़ा मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा था, चमत्कार सुन नेता-अफसरों की लगी थी भीड़

Maa Baglamukhi Temple : मध्यप्रदेश में माता बगलामुखी के 2 विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। एक आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में है और दूसरा मंदिर दतिया में है। मां बगलामुखी शत्रु विजय के लिए आराध्य देवी हैं। उनको राजसत्ता की देवी भी माना जाता है। नलखेड़ा मंदिर की ख्याति के चलते देशभर से रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। राज्य सरकार अब यहां कॉरिडोर बना रही है जिसका सीएम मोहन यादव भूमिपूजन करेंगे। नलखेड़ा की माता बगलामुखी के अनेक चमत्कार कहे सुने जाते हैं। 4 साल पहले यहां बिजली गिरी थी लेकिन मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। इसके बाद मंदिर में दर्शन पूजन के लिए नेता, अफसरों की जबर्दस्त भीड़ जुटी थी। मां बगलामुखी मंदिर में घटी इस अनोखी घटना की खूब चर्चा हुई थी।