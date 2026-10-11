किसानों ने सवाल पूछा तो देखिए कैसे बीजेपी सांसद ने बंद करवा दिया कैमरा

जो वीडियो सामने आया है उसमें सांसद रोडमल नागर से बिजली समस्या को लेकर किसान सवाल पूछता है, इस पर सांसद उससे कहते हैं कि बिजली की अभी समस्या है, कुछ समय के लिए और इतना कहने के बाद तुरंत कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं, वो कैमरे पर हाथ भी रखते हैं। हालांकि कैमरा बंद नहीं होता है और पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद वीडियो में किसान और सांसद के बीच कुछ बातचीत और हुई जो क्लियर नहीं है और फिर सांसद रोडमल नागर वहां से आगे बढ़ गए।