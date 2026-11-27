शिकायतकर्ता आशुतोष चौहान ने शिकायत में ये भी बताया कि वो पहली किस्त में 30 हजार रुपये पटवारी और कोटवार को दे चुका है। लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार 27 नवंबर को रिश्वतखोर पटवारी-कोटवार को पकड़ने की योजना बनाई। प्लानिंग के तहत फरियादी को रिश्वत की दूसरी किस्त के तौर पर 10 हजार रुपये देने के लिए भेजा गया, जैसे ही कोटवार संजय कुंभकार ने रिश्वत की रकम लेकर अपनी पेंट की जेब में रखी तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा। कार्रवाई डीएसपी दिनेशचंद पटेल के नेतृत्व में निरीक्षक हीना डावर सहित लोकायुक्त टीम ने की। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।