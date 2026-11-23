आवेदक भागवत साहू पिता दयाशंकर साहू (34), निवासी ग्राम मनकी, तहसील पवई ने वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के घटक एक जिला एक उत्पाद के तहत ऑयल मिल लगाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पन्ना से 5 लाख 94 हजार रुपए का ऋण लिया था। वहीं उनकी पत्नी गेंदाबाई साहू ने आटा एवं ऑयल मिल के लिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा पवई से 6 लाख 30 हजार रुपए का ऋण लिया था। योजना के तहत भागवत साहू को 2 लाख 31 हजार 280 रुपए और उनकी पत्नी गेंदाबाई को 2 लाख 20 हजार 500 रुपए की सब्सिडी स्वीकृत हुई थी। आरोप है कि सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग प्रदीप श्रीवास्तव ने दोनों को मिली सब्सिडी में से कुल दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।