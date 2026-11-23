horticulture officer pk srivastava caught taking 50000 bribe, लोकायुक्त के शिकंजे में पीके श्रीवास्तव व उनकी पत्नी (Source-Patrika)
Panna Horticulture Officer Bribery Case: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी भ्रष्टाचार की मांग से अछूती नहीं रही। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उन्नयन योजना के तहत ऑयल मिल और आटा मिल स्थापित करने के लिए मिली सब्सिडी के एवज में दो लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में लोकायुक्त पुलिस सागर ने उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक प्रदीप श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रवि खरे को 50 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सोमवार 23 नवंबर को यह कार्रवाई आरोपी के शासकीय आवास एफ-3, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पन्ना में की गई।
आवेदक भागवत साहू पिता दयाशंकर साहू (34), निवासी ग्राम मनकी, तहसील पवई ने वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के घटक एक जिला एक उत्पाद के तहत ऑयल मिल लगाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पन्ना से 5 लाख 94 हजार रुपए का ऋण लिया था। वहीं उनकी पत्नी गेंदाबाई साहू ने आटा एवं ऑयल मिल के लिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा पवई से 6 लाख 30 हजार रुपए का ऋण लिया था। योजना के तहत भागवत साहू को 2 लाख 31 हजार 280 रुपए और उनकी पत्नी गेंदाबाई को 2 लाख 20 हजार 500 रुपए की सब्सिडी स्वीकृत हुई थी। आरोप है कि सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग प्रदीप श्रीवास्तव ने दोनों को मिली सब्सिडी में से कुल दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।
रिश्वत नहीं देने पर सब्सिडी की राशि बैंक में वापस कराने के लिए पत्र लिखने और इस संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कही जा रही थी। इसी दबाव से परेशान होकर भागवत साहू ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत दर्ज कराई। लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना बनाई। सोमवार को तय योजना के अनुसार भागवत साहू आरोपी के शासकीय आवास पहुंचे। यहां प्रदीप श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रवि खरे को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम बरामद की गई। रवि खरे शासकीय माध्यमिक शाला बृजपुरा, जिला छतरपुर में सहायक शिक्षिका के पद पर पदस्थ बताई गई हैं।
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